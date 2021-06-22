Композитор Юрий Лоза считает, что поднять российский футбол поможет перераспределение финансов. Он советует давать деньги не звёздным игрокам, а детским спортивным школам и тренерам.

"Я занимаюсь футболом 55 лет, в 12 лет пришёл на стадион. Я играл на олимпийском стадионе в Мюнхене, Киеве. Я понимаю в футболе. Так вот, для того, чтобы иметь хороший взрослый футбол, нужно иметь сначала детский", — убеждён Лоза.

По мнению композитора, гораздо эффективнее тратить деньги (или часть денег) на хорошую зарплату для детских тренеров, на инвентарь для спортивных школ, секции, чем на футболистов, которые "опозорились на всю Европу". Лоза считает, что игра сборной в матче с Данией – результат того, что футболистов не научили хорошо играть в детских спортивных школах.

"Некоторые навыки приобретают в детстве. Когда вы видите, как футболист со всей дури бьёт "по воробьям", это значит, что в детской школе его не научили правильно ставить корпус", — поделился композитор с Daily Storm.