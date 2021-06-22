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"Я занимаюсь футболом 55 лет": Юрий Лоза поделился планом по спасению футбола в России

Ранее композитор заявил, что национальной сборной необходимо поменять главного тренера, ведь в нашей стране много хороших специалистов, которые могут занять этот пост.

22 июня, 15:09
<p>Фото © ТАСС / Белицкий Антон</p>

Фото © ТАСС / Белицкий Антон

Композитор Юрий Лоза считает, что поднять российский футбол поможет перераспределение финансов. Он советует давать деньги не звёздным игрокам, а детским спортивным школам и тренерам.

"Я занимаюсь футболом 55 лет, в 12 лет пришёл на стадион. Я играл на олимпийском стадионе в Мюнхене, Киеве. Я понимаю в футболе. Так вот, для того, чтобы иметь хороший взрослый футбол, нужно иметь сначала детский", — убеждён Лоза.

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По мнению композитора, гораздо эффективнее тратить деньги (или часть денег) на хорошую зарплату для детских тренеров, на инвентарь для спортивных школ, секции, чем на футболистов, которые "опозорились на всю Европу". Лоза считает, что игра сборной в матче с Данией – результат того, что футболистов не научили хорошо играть в детских спортивных школах.

"Некоторые навыки приобретают в детстве. Когда вы видите, как футболист со всей дури бьёт "по воробьям", это значит, что в детской школе его не научили правильно ставить корпус", — поделился композитор с Daily Storm.

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Напомним, что российская сборная в трёх матчах группового этапа Евро-2020 обыграла Финляндию (1:0), с крупным счётом уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Заняв четвёртое место в группе, наши футболисты вылетели с турнира. Несмотря на поражение, за своё выступление сборная получила 10,75 миллиона евро от УЕФА. Согласно регламенту турнира, каждая команда получает 9,25 млн евро за участие, кроме того, победа на групповом этапе приносит ещё 1,5 миллиона, а ничья — 750 тысяч евро.

Авторы
Дарья Дьячкова

Дарья Дьячкова

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