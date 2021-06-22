"Многие спрашивают о настроении. Скажем прямо, оно именно такое, каким и должно быть исходя из итогов выступления на турнире. <...> У тренерского штаба нет претензий к игрокам в плане самоотдачи — равнодушных на поле не было. Но понятно, что и каждый в отдельности, и команда в целом могли сыграть лучше", — сказал он.