"По самоотдаче к игрокам претензий нет": В сборной России рассказали о настроении после вылета с Евро-2020
В ближайшее время внеочередной исполком РФС даст оценку работы тренерского штаба национальной команды.
Фото © РФС
Тренеры сборной России по итогам выступления команды на чемпионате Европы не имеют претензий к футболистам в плане самоотдачи. Об этом журналистам сообщил пресс-атташе сборной Игорь Владимиров.
"Многие спрашивают о настроении. Скажем прямо, оно именно такое, каким и должно быть исходя из итогов выступления на турнире. <...> У тренерского штаба нет претензий к игрокам в плане самоотдачи — равнодушных на поле не было. Но понятно, что и каждый в отдельности, и команда в целом могли сыграть лучше", — сказал он.
Накануне российские футболисты проиграли в решающем матче группового турнира Евро-2020 сборной Дании на стадионе "Паркен" в Копенгагене со счётом 1:4. В составе хозяев отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У россиян пенальти реализовал капитан команды Артём Дзюба, забивший 30-й гол за сборную и сравнявшийся по этому показателю с рекордсменом сборной Александром Кержаковым.
Подопечные Станислава Черчесова заняли четвёртое место в группе B и вылетели с чемпионата Европы. Команды Бельгии и Дании гарантировали себе место в 1/8 финала.
В ближайшее время РФС проведёт внеочередной исполком, на котором будет дана оценка работе тренерского штаба сборной на Евро-2020.
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