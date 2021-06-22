Украинский депутат потребовал от УЕФА отобрать у Санкт-Петербурга оставшиеся матчи Евро-2020

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко направил в УЕФА письмо с требованием лишить Санкт-Петербург двух оставшихся матчей чемпионата Европы по футболу. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

"Официальные сообщения российских властей, СМИ и статистика указывают на начало третьей волны пандемии в России. В связи с этим с 17 июня в Санкт-Петербурге введены новые ограничительные меры. Учитывая, что значительное ухудшение эпидемиологической обстановки в России представляет угрозу жизни болельщиков и участников Евро-2020, просьба рассмотреть вопрос о переносе матчей из Санкт-Петербурга в другие города", — написал Гончаренко.

В Северной столице уже состоялось пять матчей чемпионата Европы. На расположенной на Крестовском острове арене Бельгия разгромила Россию (3:0), Словакия победила Польшу (2:1), россияне одолели финнов (1:0), Словакия уступила Швеции (0:1), а бельгийцы, кроме того, взяли верх над Финляндией (2:0).

На 23 июня в Санкт-Петербурге запланирован матч заключительного тура в группе Е Швеция — Польша. Также в городе должен быть 2 июля проведён один из четвертьфиналов, участники которого определятся позднее.