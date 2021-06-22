Сборная России по футболу вылетела с Евро-2020 — вот вам самый безрадостный факт ближайших часов. Увы и ах, но подопечные Станислава Черчесова не смогли ничем удивить не только публику, но и своих соперников. Их мы, к слову, называли несложными и были уверены, что всё будет хорошо. Не в этот раз, видимо.

Всё началось ещё с Бельгии. Признайтесь честно, там поражение было ожидаемо. Всё-таки первая сборная мира, а мы где-то в четвёртом десятке этого же рейтинга. Удивили не столько итоговые 0:3, сколько отвратительная игра. С Финляндией стало немного получше, но там и соперник был куда менее мастеровитый. Именно после этого появилась надежда, что тремя матчами история не закончится.

Однако вояж в Копенгаген словно спустил с небес на землю. И не скажешь ведь, что Дания была прям гораздо лучше наших. Нет. Быстрее, моментами интереснее и ярче — да, но эти скандинавы мало чем удивили. Другой вопрос, что наши этого сделать не смогли вовсе. Мы опять увидели достаточно блёклую сборную, которая сама себе привозит голы и грустит от результата на табло.

Посмотрите на первый пропущенный нами гол на турнире и один из последних. В первом случае Андрей Семёнов сделал подарок бельгийцу Лукаку, а во втором Зобнин выкатил, как на блюдечке, мяч Юссуфу Поульсену из сборной Дании. Была ли в обоих случаях какая-то сложная ситуация — нет. Так где же былая уверенность наших игроков? Ведь и Зобнин, и Семёнов — игроки достаточно опытные, и кажется, что в их позициях в сборной сомнений нет никаких. Однако по этим голам можно смело писать пособие о том, как нельзя играть на своей половине поля.

Не хватило нашим и лидера. Наверняка многие задаются вопросом, где весь турнир был Дзюба? Да, он скинул мяч Миранчуку в игре с финнами, после чего тот забил. Но, в общем-то, и... всё. Был яркий Головин и достаточно крепкий Миранчук. Но кажется, что двумя сильными легионерами нынче не отделаться. Как бы они ни старались, но наша команда скорее получилась ровной, нежели яркой. Ей словно не хватало каких-то самых разных элементов. Возможно, и того же Дзюбы, только образца 2018 года. Быть может, аукнулся и не самый понятный выбор игроков, ведь скорости мог бы добавить тот же Фёдор Смолов. Из тех, кто на турнире был, конечно, не хватило Соболева. Вдумайтесь — спартаковец только вышел на игру с Данией в середине второго тайма и тут же заработал пенальти. Однако своего шанса от Черчесова он, скажем прямо, не получил.

Вообще, не знакомы ли нам все эти эмоции? Почему-то мы сталкиваемся с ними уже далеко не в первый раз. Уже сколько лет российские клубы показывают нечто похожее в Еврокубках. Тут и "Зенит" с кучей дорогих и ярких игроков, и "Локомотив" с ЦСКА. И даже дерзкий "Краснодар", который упускает преимущество в два мяча, играя в большинстве. Это мы не вспоминаем поражения "Динамо" и "Ростова" в квалификации Лиги Европы. Мы давно не пробуем плей-офф на вкус, мы давно не балуем болельщиков красивыми и яркими победами.

И если вы думаете, что это оценочные суждения, то просто взгляните на таблицу коэффициентов УЕФА. А через пару недель не забудьте посмотреть на рейтинг ФИФА. Там мы, скорее всего, упадём ещё сильнее, куда-то в район 50-го места. И это за полтора года до Катара. С другой стороны, с четвертьфинала домашнего ЧМ прошло всего-то три года, а мы пали так низко.

Любопытно и то, что ровно 13 лет назад — 21 июня 2008 года — сборная России победила Голландию. Тот матч помнят все россияне без исключения. Крики комментатора Георгия Черданцева уже давно стали крылатыми. Правда, прошло 13 лет. Кажется, что мы всё ещё остались там, в Базеле, а остальные — убежали далеко вперёд. Да, была нога Акинфеева, но кто её теперь вспомнит?

Главный вопрос: что дальше? Скорее всего — ничего радикального. Ещё перед Евро было сказано, что у Станислава Черчесова контракт до конца отбора на ЧМ в Катар. Вряд ли руководители РФС захотят сейчас, в столь сложный период, менять тренера. Маловероятно, что изменится и рисунок игры нашей команды. Просто очередная позорная страница нашего футбола. С другой стороны, есть ощущение, что эта команда себя изжила. Закидушки на Дзюбу уже не удивляют соперника, да и дальнейшие его скидки не особо-то получаются. Нужны перемены, а значит — смена тренера. Слово за РФС.