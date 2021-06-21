В завершающий день группового этапа Евро-2020 нашей сборной предстоит встречаться с грозной и неуступчивой командой Дании. Той самой, которая лишилась по ходу турнира Кристиана Эриксена и пока ещё не набрала очков при очень даже симпатичной игре и хорошем составе. Не верят в нашу сборную не только огромное количество болельщиков и экспертов, но и букмекеры, с котировками которых ознакомился Лайф.

Дания — явный фаворит матча, по версии букмекеров. Более того, с учётом коэффициента на победу команды Черчесова не особо-то в неё и верят. Несильно верят специалисты и в ничейный исход встречи, который также может вполне устроить нашу команду. На победу датской команды можно поставить с коэффициентом около 1,70.

Куда более внушительным выглядит коэффициент на победу России. Он варьируется в значениях около 5. Пока одни предлагают поставить за 4,8, у других — аж 5,20. Если же вы верите в ничейный исход, то здесь можно увеличить поставленную сумму примерно в четыре раза. К слову, примерно те же значения можно увидеть и у иностранных букмекерских контор.

Обратим внимание и на то, что эксперты не ждут слишком забивного матча. В основном букмекеры уверены, что на двоих команды забьют три гола, при этом ставки на забитый мяч датчанами принимаются с коэффициентом около 1,1.

Не верят в нашу сборную и самые разные футбольные эксперты. Так, комментатор Константин Генич считает, что не проиграть российской команде в Копенгагене будет очень непросто.

"У нас игра строится хаотично и сумбурно. Если датчане будут действовать примерно так же, как в матче с бельгийцами, то сдюжить нашей команде будет тяжело. Я не вижу, за счёт чего сборная России может набрать очки в Копенгагене. Пожалуй, предельная мотивация сборной Дании перевешивает те возможности, которые есть у сборной России", — сказал Генич в беседе с "Чемпионатом".

Бывший футболист "Спартака" Максим Калиниченко и вовсе верит, что решить все вопросы относительно исхода матча Дания сможет уже в первом тайме. Впрочем, есть и те, кто верит в положительный исход игры для команды Станислава Черчесова.

"Даже ничья нас устроит, но я уверен, что ребята будут настраиваться на победу. Фактор чужого поля не столь важен. На этом чемпионате Европы много сюрпризов, много интересных игр, фавориты проигрывают. В этой игре не будет фаворита, шансы равные, но у нас преимущество — есть уже три очка. Эмоциональный подъём очень важен, а то, что говорят футболисты сборной Дании… Говорить — одно, а надо делать", — заявил в беседе со Sport24 экс-защитник национальной сборной Виктор Онопко.

Верит в успех нашей команды и её недавний герой — Роман Павлюченко. Он, как никто другой, прекрасно знает, что такое забивать в решающих матчах. Причём не только на чемпионатах Европы.

"На мой взгляд, потенциал у нашей сборной есть и можно бороться за выход в следующую стадию. Скорее всего, сегодня для попадания в плей-офф хватит и ничейного результата, поэтому оппонент будет атаковать, чем и можно воспользоваться, забив в контратаке", — заявил "Чемпионату" Павлюченко.