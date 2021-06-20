"Нас ждёт непростой матч": Черчесов рассказал о тактике российской сборной на матче с датчанами
Успешно сыграв со сборной Дании, российские футболисты смогут попасть в плей-офф чемпионата Европы.
Станислав Черчесов. Фото © EPA / TASS
Главный тренер российской команды Станислав Черчесов настраивает сборную на победу в предстоящем матче со сборной Дании в рамках чемпионата Европы. Он отметил, что нужно использовать слабые стороны соперника и нивелировать их плюсы.
"На это мы настраиваем команду. С Бельгией в первом тайме датчане доминировали, после перерыва бельгийцы стали похожими на себя. Нас ждёт непростой матч, к которому готовимся", — сказал тренер на пресс-конференции.
Черчесов заверил, что по итогам двух матчей российской сборной были проработаны все ошибки. Есть определённые вопросы по состоянию здоровья некоторых игроков. Каких именно — он не уточнил.
"Кто-то работал с ограничениями, кто-то полностью провёл тренировку. А кто играет и зачем играет — вечером завтра объявим", — сказал Черчесов.
Напомним, сборная России одержала первую победу на Евро-2020, обыграв в Санкт-Петербурге команду Финляндии — 1:0. Единственный гол забил Алексей Миранчук. Сейчас в копилке российской команды три очка. У сборной Дании — 0.
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