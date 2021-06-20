Главный тренер российской команды Станислав Черчесов настраивает сборную на победу в предстоящем матче со сборной Дании в рамках чемпионата Европы. Он отметил, что нужно использовать слабые стороны соперника и нивелировать их плюсы.

"На это мы настраиваем команду. С Бельгией в первом тайме датчане доминировали, после перерыва бельгийцы стали похожими на себя. Нас ждёт непростой матч, к которому готовимся", — сказал тренер на пресс-конференции.

Черчесов заверил, что по итогам двух матчей российской сборной были проработаны все ошибки. Есть определённые вопросы по состоянию здоровья некоторых игроков. Каких именно — он не уточнил.

"Кто-то работал с ограничениями, кто-то полностью провёл тренировку. А кто играет и зачем играет — вечером завтра объявим", — сказал Черчесов.