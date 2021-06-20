Заболевание коронавирусной инфекцией у человека стало протекать иначе. Каждую неделю открывается новый штамм, даже светила науки не могут предсказать последствия мутаций и сразу узнать вирус "в лицо". Об этом рассказала врач-инфекционист Светлана Малиновская. Вместе с тем актуальность вакцин против инфекции медик подтверждает.

"Данные последних исследований подтверждают эффективность существующих вакцин в отношении изменённых штаммов, таких как "британский", "бразильский", "южноафриканский" и "индийский". В данном случае вирус можно сравнить с преступником, который изменил внешность, сделал пластическую операцию. Но отпечатки пальцев у него остались теми же", — рассказала врач в беседе с МК.

Всплеск заболевания врач связывает с повышением мобильности россиян — все вокруг расслабились, успокоились и начали больше взаимодействовать, тем более что летом люди всегда более активны. Между тем со вновь заболевшими приходится сейчас гораздо сложнее, чем в прошлом году, подчеркнула Малиновская, потому что клиническая картина разительно отличается от течения болезни, которую врачи фиксировали раньше.

"Люди поступают, мы отслеживаем их показатели и видим, с какой невероятной скоростью происходит изменение крови буквально за часы. Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт. Старые алгоритмы лечения уже не работают", — заключила врач.