"Изменение крови происходит за часы": Врач раскрыла новую смертельную тактику CoViD-19
Симптомы заболевания сегодня разительно отличаются от прежней клинической картины. Приходится оперативно искать новые схемы лечения — старые алгоритмы уже не работают.
Фото ©ТАСС / Сергей Карпухин
Заболевание коронавирусной инфекцией у человека стало протекать иначе. Каждую неделю открывается новый штамм, даже светила науки не могут предсказать последствия мутаций и сразу узнать вирус "в лицо". Об этом рассказала врач-инфекционист Светлана Малиновская. Вместе с тем актуальность вакцин против инфекции медик подтверждает.
"Данные последних исследований подтверждают эффективность существующих вакцин в отношении изменённых штаммов, таких как "британский", "бразильский", "южноафриканский" и "индийский". В данном случае вирус можно сравнить с преступником, который изменил внешность, сделал пластическую операцию. Но отпечатки пальцев у него остались теми же", — рассказала врач в беседе с МК.
Всплеск заболевания врач связывает с повышением мобильности россиян — все вокруг расслабились, успокоились и начали больше взаимодействовать, тем более что летом люди всегда более активны. Между тем со вновь заболевшими приходится сейчас гораздо сложнее, чем в прошлом году, подчеркнула Малиновская, потому что клиническая картина разительно отличается от течения болезни, которую врачи фиксировали раньше.
"Люди поступают, мы отслеживаем их показатели и видим, с какой невероятной скоростью происходит изменение крови буквально за часы. Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт. Старые алгоритмы лечения уже не работают", — заключила врач.
Ранее Лайф рассказывал, что учёные в России выявили новые мутации коронавируса, снижающие эффективность вакцин. По их данным, помимо этого, могут измениться как биологические свойства вируса, так и клинические проявления инфекции.
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