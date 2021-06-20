Тарасов объяснил, зачем троллит Бузову в соцсетях. Видео © Instagram / tarasov23

Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов объяснил, зачем троллит бывшую супругу — блогершу и телеведущую Ольгу Бузову. На вопрос об этом он ответил подписчикам в "Инстаграме". Слова футболиста заинтриговали фанатов.

"Отвечу так: у нас такие с ней договорённости", — заявил в сториз Тарасов и заговорщически подмигнул.

Ранее пользователи обратили внимание на реакцию Тарасова на недавнюю скандальную перепалку между Бузовой и ведущим телеканала "Матч ТВ" Дмитрием Губерниевым, когда инста-дива расплакалась и буквально впала в истерику после едкого вопроса комментатора о её пристрастии к алкоголю.

Так, после конфликта Тарасов отметил, что Бузова вряд ли вообще поняла, что именно тогда имел в виду Губерниев. Футболист также выразил уверенность в том, что телеведущий вовсе не хотел её обидеть.