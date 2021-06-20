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Тарасов объяснил, зачем троллит Бузову в соцсетях

Такой вопрос спортсмену задали подписчики после скандальной перепалки инста-дивы с журналистом Дмитрием Губерниевым, который довёл её до слёз в прямом эфире "Матч ТВ".

20 июня, 19:55

Дмитрий Тарасов. Скриншот видео © Instagram / tarasov23

Тарасов объяснил, зачем троллит Бузову в соцсетях. Видео © Instagram / tarasov23

Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов объяснил, зачем троллит бывшую супругу — блогершу и телеведущую Ольгу Бузову. На вопрос об этом он ответил подписчикам в "Инстаграме". Слова футболиста заинтриговали фанатов.

"Отвечу так: у нас такие с ней договорённости", — заявил в сториз Тарасов и заговорщически подмигнул.

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Ранее пользователи обратили внимание на реакцию Тарасова на недавнюю скандальную перепалку между Бузовой и ведущим телеканала "Матч ТВ" Дмитрием Губерниевым, когда инста-дива расплакалась и буквально впала в истерику после едкого вопроса комментатора о её пристрастии к алкоголю.

Так, после конфликта Тарасов отметил, что Бузова вряд ли вообще поняла, что именно тогда имел в виду Губерниев. Футболист также выразил уверенность в том, что телеведущий вовсе не хотел её обидеть.

Губерниев решил окончательно добить плачущую Бузову, продолжив насмехаться над ней в соцсетях

Губерниев решил окончательно добить плачущую Бузову, продолжив насмехаться над ней в соцсетях

Напомним, инцидент произошёл во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ", куда Ольгу Бузову пригласили для обсуждения игры российской сборной на Евро-2020. Разговор певицы со спортивным комментатором сразу не задался: Губерниев спросил Ольгу о футболе и начал её перебивать. Ведущий уточнил у артистки, перестала ли она "пить коньяк по утрам", чем довёл звезду до истерики. Позже комментатор извинился перед Бузовой, отметив, что надеялся на иронию гостьи.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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