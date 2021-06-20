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В Москве погиб сын советской рок-звезды Александра Башлачёва

Наследник музыканта был инвалидом второй группы и ранее находился на лечении в психиатрической больнице.

20 июня, 13:45
<p>Александр Башлачёв. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cropped_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2_(1).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Александр Башлачёв. Фото © Wikipedia

В Москве сын легендарного советского рок-музыканта и поэта Александра Башлачёва 32-летний Егор Башлачёв свёл счёты с жизнью. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело Башлачёва-младшего было обнаружено 19 июня около шести часов вечера на одной из улиц в центре столицы. По словам источника агентства, у погибшего была вторая группа инвалидности. Кроме того, с 1 апреля по 18 июня мужчина находился на лечении в психиатрической больнице.

Отмечается, что дверь в квартиру Егора была заперта. Обстоятельства случившегося выясняются.

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Александр Башлачёв — советский рок-музыкант, поэт, бард, автор-исполнитель. Он прославился как один из наиболее известных представителей советского андеграунда, входил в Ленинградский рок-клуб. За свою жизнь написал чуть более ста стихотворений, создав наиболее известные свои произведения в течение двух лет.

Ранее Лайф рассказывал о том, что 13-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой покалечила себя в школе во время уроков. Врачи заподозрили у неё попытку суицида. Благодаря стараниям медперсонала в реабилитационном центре дочь больше не закатывает сцен. Как отмечала телеведущая, сначала девочке было очень тяжело, но потом она серьёзно настроилась на лечение.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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