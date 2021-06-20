В Москве погиб сын советской рок-звезды Александра Башлачёва

В Москве сын легендарного советского рок-музыканта и поэта Александра Башлачёва 32-летний Егор Башлачёв свёл счёты с жизнью. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело Башлачёва-младшего было обнаружено 19 июня около шести часов вечера на одной из улиц в центре столицы. По словам источника агентства, у погибшего была вторая группа инвалидности. Кроме того, с 1 апреля по 18 июня мужчина находился на лечении в психиатрической больнице.

Отмечается, что дверь в квартиру Егора была заперта. Обстоятельства случившегося выясняются.

Александр Башлачёв — советский рок-музыкант, поэт, бард, автор-исполнитель. Он прославился как один из наиболее известных представителей советского андеграунда, входил в Ленинградский рок-клуб. За свою жизнь написал чуть более ста стихотворений, создав наиболее известные свои произведения в течение двух лет.