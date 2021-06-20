В Хабаровске подросток упал с надувного матраса в озеро и утонул
Плавсредство внезапно перевернулось, мальчик очутился в воде. Прибывшие на место спасатели нашли тело школьника. Прокуратура начала проверку.
В Хабаровске летний отдых друзей-подростков на озере обернулся трагедией. Вечером 20 июня там утонул 15-летний школьник.
Как сообщили в региональной прокуратуре, инцидент произошёл на озере в районе посёлка Горького. Погибший мальчик был на водоёме вместе с друзьями — тремя девочками и мальчиком в возрасте от 14 до 15 лет. Вместе с другом школьник плавал на надувном матрасе, который в какой-то момент перевернулся, и парень стал тонуть. Спасатели нашли тело подростка в течение часа после приезда на место происшествия. К сожалению, к тому моменту мальчик уже не подавал признаков жизни.
К расследованию подключилась прокуратура.
"Прокуратура Железнодорожного района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка нахождению детей вблизи водного объекта, деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — уточнили в ведомстве.
Ранее Лайф рассказывал, что в озере в Орле утонула десятилетняя девочка. Школьница была на пляже с родителями и отлучилась, чтобы искупаться. Через несколько минут взрослые принялись искать дочку, однако их попытки были тщетны. По факту происшествия прокуратура начала проверку.
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