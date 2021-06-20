В Хабаровске подросток упал с надувного матраса в озеро и утонул

Как сообщили в региональной прокуратуре, инцидент произошёл на озере в районе посёлка Горького. Погибший мальчик был на водоёме вместе с друзьями — тремя девочками и мальчиком в возрасте от 14 до 15 лет. Вместе с другом школьник плавал на надувном матрасе, который в какой-то момент перевернулся, и парень стал тонуть. Спасатели нашли тело подростка в течение часа после приезда на место происшествия. К сожалению, к тому моменту мальчик уже не подавал признаков жизни.