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В Хабаровске подросток упал с надувного матраса в озеро и утонул

Плавсредство внезапно перевернулось, мальчик очутился в воде. Прибывшие на место спасатели нашли тело школьника. Прокуратура начала проверку.

20 июня, 13:36
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CQV1VaxA8xS/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Хабаровского края</a></p>

Фото © Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровске летний отдых друзей-подростков на озере обернулся трагедией. Вечером 20 июня там утонул 15-летний школьник.

Как сообщили в региональной прокуратуре, инцидент произошёл на озере в районе посёлка Горького. Погибший мальчик был на водоёме вместе с друзьями — тремя девочками и мальчиком в возрасте от 14 до 15 лет. Вместе с другом школьник плавал на надувном матрасе, который в какой-то момент перевернулся, и парень стал тонуть. Спасатели нашли тело подростка в течение часа после приезда на место происшествия. К сожалению, к тому моменту мальчик уже не подавал признаков жизни.

Во Владивостоке 15-летний подросток утонул во время дайвинга

Во Владивостоке 15-летний подросток утонул во время дайвинга

К расследованию подключилась прокуратура.

"Прокуратура Железнодорожного района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка нахождению детей вблизи водного объекта, деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", — уточнили в ведомстве.

Ранее Лайф рассказывал, что в озере в Орле утонула десятилетняя девочка. Школьница была на пляже с родителями и отлучилась, чтобы искупаться. Через несколько минут взрослые принялись искать дочку, однако их попытки были тщетны. По факту происшествия прокуратура начала проверку.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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