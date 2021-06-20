Два игрока сборной Франции подверглись расистским оскорблениям во время матча с Венгрией
При этом зафиксировали ли этот факт официальные лица игры, пока не установлено. Сама встреча завершилась вничью.
Фото © Zuma / TASS
Полузащитники сборной Франции Поль Погба и Н'Голо Канте подверглись расистским оскорблениям во время матча Евро-2020 против Венгрии в Будапеште. Об этом сообщает издание L'Equipe.
По его данным, каждое действие Погбы или Канте часть активных болельщиков венгерской сборной сопровождала имитацией криков обезьян. Услышать это сумели фотографы, которые работали на игре.
Добавим, что сам матч сенсационно завершился вничью 1:1. На гол Аттилы Фиолы действующие чемпионы мира ответили забитым мячом в исполнении Антуана Гризманна.
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