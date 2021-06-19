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Сенсационная ничья: Сборная Франции не смогла обыграть Венгрию на Евро-2020

В середине первого тайма из-за теплового удара сознание потерял капитан венгерской сборной Адам Салаи. Поле он покинул самостоятельно.

19 июня, 14:56
<p>Фото © Twitter / UEFA EURO 2020</p>

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

Сборная Франции в матче второго тура в группе F на чемпионате Европы по футболу сыграла вничью с венгерской национальной командой со счётом 1:1. Встреча прошла при аншлаге в Будапеште на "Пушкаш-арене".

Этот стадион является единственным, на котором на групповой стадии Евро-2020 разрешено заполнять трибуны на 100%. Максимальная вместимость арены превышает 67 тысяч болельщиков.

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Разгромная победа на старте: Португалия успешно начала защиту титула на Евро-2020

Хозяева поля с первых минут навязали действующим чемпионам мира напряжённую борьбу. Венгерский голкипер Петер Гулачи отразил два опаснейших удара подряд — их исполнили Карим Бензема и Антуан Гризманн.

В середине первого тайма капитан сборной Венгрии Адам Салаи потерял сознание из-за теплового удара. Через пару минут он пришёл в себя и самостоятельно покинул поле. Футболиста заменили на Неманью Николича. Капитанскую повязку Салаи передал Гулачи.

Капитан сборной Венгрии потерял сознание во время матча Евро-2020 с Францией

Капитан сборной Венгрии потерял сознание во время матча Евро-2020 с Францией

На второй добавленной к первому тайму минуте венгры неожиданно для всех вышли вперёд. Роланд Шаллаи отправил в прорыв по левому флангу Аттилу Фиолу, который ворвался в штрафную, обыграл Рафаэля Варана и поразил ближний угол.

Французы сравняли счёт в середине второго тайма. Голкипер команды Уго Льорис далеко выбил мяч от ворот, Килиан Мбаппе прострелил на линию вратарской, где венгерский защитник Вилли Орбан неудачно выбил мяч прямо на Гризманна. Футболисту "Барселоны" уже никто не мешал добиться успеха.

Забили сами себе: Франция победила Германию на Евро-2020

Забили сами себе: Франция победила Германию на Евро-2020

Французы набрали четыре очка и единолично возглавили таблицу группы F. У Португалии — три балла, у Венгрии — один, у Германии — ни одного.

Ранее в первом туре в группе F французы победили в Мюнхене сборную Германии (1:0), а венгерские футболисты на "Пушкаш-арене" с разгромным счётом 0:3 уступили Португалии.

Футбол. Евро-2020

Группа F

Венгрия – Франция — 1:1

Голы: Фиола 45+2' (1:0), Гризманн 66' (1:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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