Сборная Португалии в матче группы F на чемпионате Европы по футболу победила венгерскую национальную команду со счётом 3:0. Встреча прошла при аншлаге в Будапеште на "Пушкаш-арене".

Этот стадион является единственным, на котором на групповой стадии турнира разрешено заполнять трибуны на 100%. Максимальная вместимость арены превышает 67 тысяч болельщиков.

Первый тайм прошёл при большом преимуществе действующих чемпионов Европы. Два опасных удара Диогу Жоты парировал венгерский голкипер Петер Гулачи. Перед перерывом Криштиану Роналду пробил с линии вратарской выше ворот.

После перерыва хозяева поля подравняли игру. На 80-й минуте венгерский форвард Сабольч Шён прорвался по правому флангу и пробил мимо вратаря Руя Патрисиу, но арбитр Джюнейт Чакыр зафиксировал офсайд.

Португалия открыла счёт на 84-й минуте. Мяч влетел в ворота после удара Рафаэла Геррейру и рикошета от ноги венгерского защитника.

В концовке встречи Роналду оформил дубль. Сначала он точно пробил с пенальти, а затем реализовал выход один на один с голкипером.

Роналду стал первым футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы. Ранее он выиграл серебро в 2004 году, дошёл до четвертьфинала в 2008-м, взял бронзу в 2012-м и завоевал титул в 2016-м.

Также он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. На счету Роналду стало 11 голов в 22 матчах на Евро. 36-летний форвард опередил француза Мишеля Платини (9 мячей), с которым ранее делил первую строчку.

В другом матче группы F сыграют сборные Германии и Франции. Встреча состоится во вторник в Мюнхене. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.