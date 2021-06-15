Роналду первым в истории сыграл на пяти чемпионатах Европы по футболу

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал первым футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы. Ранее он выступал на турнире в 2004 году (выиграл серебро), 2008-м (четвертьфинал), 2012-м (бронза) и 2016-м (золото).

🇵🇹 Cristiano Ronaldo is the first player to appear in five EURO finals campaigns! 🤩✅ @Cristiano | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2021

36-летний футболист установил рекорд, выйдя в стартовом составе сборной Португалии на матч группового этапа Евро-2020 против Венгрии. На данный момент идёт первый тайм, на табло ничья — 0:0.