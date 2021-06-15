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"Красивых девушек пускать в раздевалку не будем": Черчесов заявил, что не смотрел конфликт Губерниева и Бузовой

По его словам, он вообще не смотрит телевизор во время турнира. Лишь иностранные каналы для разбора соперников.

15 июня, 14:52

Фото © РФС

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции заявил, что не видел в прямом эфире конфликт комментатора Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой.

"Эфир с Бузовой я не смотрел. Рад, что за нас переживают. Но, естественно, красивых девушек в раздевалку мы пускать не будем. Потому что вот рядом сидит Джикия, который должен концентрироваться на игре, а не на красивых девушках", — заявил Черчесов.

По его словам, он не смотрит телевизор во время турнира. Лишь один раз включал его для просмотра иностранного канала, на котором разбирали соперников.

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Накануне во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ" Губерниев в ходе обсуждения выступления сборной России на Евро-2020 задал Бузовой несколько провокационных вопросов. Певица расплакалась и назвала журналиста дном.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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