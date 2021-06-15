"Красивых девушек пускать в раздевалку не будем": Черчесов заявил, что не смотрел конфликт Губерниева и Бузовой
По его словам, он вообще не смотрит телевизор во время турнира. Лишь иностранные каналы для разбора соперников.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции заявил, что не видел в прямом эфире конфликт комментатора Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой.
"Эфир с Бузовой я не смотрел. Рад, что за нас переживают. Но, естественно, красивых девушек в раздевалку мы пускать не будем. Потому что вот рядом сидит Джикия, который должен концентрироваться на игре, а не на красивых девушках", — заявил Черчесов.
По его словам, он не смотрит телевизор во время турнира. Лишь один раз включал его для просмотра иностранного канала, на котором разбирали соперников.
Накануне во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ" Губерниев в ходе обсуждения выступления сборной России на Евро-2020 задал Бузовой несколько провокационных вопросов. Певица расплакалась и назвала журналиста дном.
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