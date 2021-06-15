Матч чемпионата Европы по футболу впервые в истории будет судить арбитр из Южной Америки

Впервые в истории чемпионатов Европы по футболу один из матчей турнира будет судить арбитр, представляющий другую конфедерацию. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Главным арбитром матча второго тура Евро-2020 между сборными Украины и Северной Македонии назначен аргентинец Фернандо Андрес Рапаллини. На прошлой неделе он работал резервным рефери на встрече команд России и Бельгии (0:3).

Помогать Рапаллини в качестве линейных судей будут его соотечественники Хуан Пабло Белатти и Диего Ямил Бонфа. Резервным станет словенский арбитр Славко Винчич. За систему VAR будет отвечать испанец Алехандро Эрнандес.

Матч Украина – Северная Македония состоится в рамках второго тура Евро-2020 в группе С. Игра пройдёт в четверг, 17 июня, в Бухаресте.