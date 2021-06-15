Матч чемпионата Европы по футболу впервые в истории будет судить арбитр из Южной Америки
Его назначили на игру сборных Украины и Северной Македонии. Встреча состоится в четверг, 17 июня, в Бухаресте.
Фото © Zuma/TASS
Впервые в истории чемпионатов Европы по футболу один из матчей турнира будет судить арбитр, представляющий другую конфедерацию. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Главным арбитром матча второго тура Евро-2020 между сборными Украины и Северной Македонии назначен аргентинец Фернандо Андрес Рапаллини. На прошлой неделе он работал резервным рефери на встрече команд России и Бельгии (0:3).
Помогать Рапаллини в качестве линейных судей будут его соотечественники Хуан Пабло Белатти и Диего Ямил Бонфа. Резервным станет словенский арбитр Славко Винчич. За систему VAR будет отвечать испанец Алехандро Эрнандес.
Матч Украина – Северная Македония состоится в рамках второго тура Евро-2020 в группе С. Игра пройдёт в четверг, 17 июня, в Бухаресте.
После первого тура в группе С лидирует сборная Австрии, одолевшая Северную Македонию со счётом 3:1. Также три очка в активе команды Нидерландов, победившей украинских футболистов (3:2).
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