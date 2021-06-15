Футболист сборной России Жирков больше не сыграет на Евро-2020

Защитник сборной России по футболу Юрий Жирков из-за травмы больше не сыграет на Евро-2020. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Что касается Жиркова, то я не могу точно сказать диагноз, но боюсь, что Жиркова мы потеряли на весь турнир", — заявил Черчесов.

В стартовом матче чемпионата Европы против Бельгии Жирков вышел на поле в стартовом составе. На 43-й минуте он был заменён из-за травмы. Встреча завершилась поражением сборной России со счётом 0:3.