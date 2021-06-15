Футболист сборной России Жирков больше не сыграет на Евро-2020
37-летний защитник получил травму в матче первого тура против команды Бельгии, покинув поле на 43-й минуте.
Фото © Станислав Красильников / ТАСС
Защитник сборной России по футболу Юрий Жирков из-за травмы больше не сыграет на Евро-2020. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
"Что касается Жиркова, то я не могу точно сказать диагноз, но боюсь, что Жиркова мы потеряли на весь турнир", — заявил Черчесов.
В стартовом матче чемпионата Европы против Бельгии Жирков вышел на поле в стартовом составе. На 43-й минуте он был заменён из-за травмы. Встреча завершилась поражением сборной России со счётом 0:3.
Во втором туре команда Черчесова сыграет с финнами. Встреча состоится в среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 16:00 по московскому времени.
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