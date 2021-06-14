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"Не надо нас хоронить": Марио Фернандес рассказал об обстановке в сборной России

По его словам, игроки предпочитают больше думать о предстоящих матчах, нежели о поражении от Бельгии.

14 июня, 12:51
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес заявил, что у игроков национальной команды хорошее настроение, несмотря на крупное поражение в стартовом матче Евро-2020 от Бельгии (0:3). Об этом сообщает "Чемпионат".

"У нас хорошее настроение. Конечно, после Бельгии грустили, но у нас два матча впереди, о которых надо думать. Всё хорошо. Конечно, мы знаем, что Финляндия отличается от Бельгии. Мы уважаем всех соперников. Нам надо делать только то, что просит тренер. У нас и три года назад была сильная команда, и сейчас. Не надо нас хоронить", сказал Фернандес.

В следующем матче на чемпионате Европы сборная России сыграет с командой Финляндии. Встреча состоится в среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 16:00 по московскому времени.

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В плей-офф Евро-2020 выйдет по две команды из каждой группы. Также борьбу за трофей продолжат четыре из шести команд, занявших третье место в своём квартете.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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