"Выглядим трусливо по сравнению с Украиной": Юрий Лоза оценил игру сборной России на Евро-2020
В первом туре группового этапа турнира наша команда с крупным счётом 0:3 уступила Бельгии.
Фото © Сергей Виноградов / ТАСС
Российский певец Юрий Лоза заявил, что сборная Украины в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу выглядела предпочтительнее российской национальной команды. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Мы боимся банально перейти на чужую половину поля. По сравнению с теми же украинцами выглядим трусливо. Команда, которая выходит проигрывать, проиграет", — отметил Лоза.
Сборная России в первом туре с крупным счётом 0:3 уступила Бельгии. Украинская команда проиграла Нидерландам (2:3).
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Во втором туре россияне 16 июня сыграют со сборной Финляндии. Украинские футболисты на следующий день выйдут на поле в матче с Северной Македонией.
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