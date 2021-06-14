"Выглядим трусливо по сравнению с Украиной": Юрий Лоза оценил игру сборной России на Евро-2020

Российский певец Юрий Лоза заявил, что сборная Украины в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу выглядела предпочтительнее российской национальной команды. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Мы боимся банально перейти на чужую половину поля. По сравнению с теми же украинцами выглядим трусливо. Команда, которая выходит проигрывать, проиграет", — отметил Лоза.