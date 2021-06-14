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"Выглядим трусливо по сравнению с Украиной": Юрий Лоза оценил игру сборной России на Евро-2020

В первом туре группового этапа турнира наша команда с крупным счётом 0:3 уступила Бельгии.

14 июня, 11:28
<p>Фото © Сергей Виноградов / ТАСС</p>

Фото © Сергей Виноградов / ТАСС

Российский певец Юрий Лоза заявил, что сборная Украины в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу выглядела предпочтительнее российской национальной команды. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Мы боимся банально перейти на чужую половину поля. По сравнению с теми же украинцами выглядим трусливо. Команда, которая выходит проигрывать, проиграет", — отметил Лоза.

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Сборная России в первом туре с крупным счётом 0:3 уступила Бельгии. Украинская команда проиграла Нидерландам (2:3).

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Во втором туре россияне 16 июня сыграют со сборной Финляндии. Украинские футболисты на следующий день выйдут на поле в матче с Северной Македонией.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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