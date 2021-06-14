На втором матче сборной России на Евро-2020 будет работать арбитр, не засчитавший чистый гол Роналду

Матч второго тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Финляндии рассудит голландская бригада арбитров во главе с Дэнни Маккели. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помогать Маккели в качестве линейных судей будут Хессел Стеегстра и Ян де Врис, резервным рефери назначен румын Иштван Ковач. За систему VAR будет отвечать Пол ван Букел из Нидерландов, его ассистентами станут голландец Кевин Блом, а также французы Бенжамен Пажес и Жером Брисар.

Матч между сборными России и Финляндии состоится в среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 16:00 по московскому времени.

В первом туре российская команда уступила Бельгии со счётом 0:3. Финны взяли верх над сборной Дании (1:0).

Маккели в марте допустил грубую ошибку в матче отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Сербии и Португалии (2:2), не засчитав чистый гол Криштиану Роналду на последних минутах. При этом на повторе было отчётливо видно, что после удара форварда мяч полностью пересёк линию ворот. После матча Маккели извинился за свою ошибку перед португальской сборной.