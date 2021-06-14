"Хочу понять, что произошло": Переживший на поле сердечный приступ Эриксен рассказал о самочувствии
Футболист шокирован не меньше других. Он рассчитывает, что врачи дадут ему ответ о причинах произошедшего.
Фото © Instagram / chriseriksen8
Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, который упал без сознания на поле прямо во время матча, чувствует себя лучше. Он намерен бороться за своё здоровье.
Christian Eriksen to Gazzetta dello Sport: "Thank you, I won't give up. I feel better now - but I want to understand what's happened. I want to say thank you all for what you did for me". Eriksen was talking to his manager who reported Chris sentences from the hospital. 🇩🇰 pic.twitter.com/anWUjcbEtP— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2021
"Спасибо, я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что произошло. Я хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня", — заявил он газете La Gazzetta dello Sport, его слова передаёт журналист Фабрицио Романо.
Напомним, что звёздный игрок сборной Дании Эриксен упал без сознания во время матча с Финляндией. Футболист рухнул на газон и не смог подняться в концовке первого тайма встречи. Матч был приостановлен, но позже его возобновили. Встреча на стадионе "Паркен" завершилась со счётом 1:0 в пользу финнов.
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