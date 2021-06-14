Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, который упал без сознания на поле прямо во время матча, чувствует себя лучше. Он намерен бороться за своё здоровье.

Christian Eriksen to Gazzetta dello Sport: "Thank you, I won't give up. I feel better now - but I want to understand what's happened. I want to say thank you all for what you did for me". Eriksen was talking to his manager who reported Chris sentences from the hospital. 🇩🇰 pic.twitter.com/anWUjcbEtP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2021

"Спасибо, я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что произошло. Я хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня", — заявил он газете La Gazzetta dello Sport, его слова передаёт журналист Фабрицио Романо.