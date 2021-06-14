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"Хочу понять, что произошло": Переживший на поле сердечный приступ Эриксен рассказал о самочувствии

Футболист шокирован не меньше других. Он рассчитывает, что врачи дадут ему ответ о причинах произошедшего.

14 июня, 01:04
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/chriseriksen8/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">chriseriksen8</a></u></p>

Фото © Instagram / chriseriksen8

Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, который упал без сознания на поле прямо во время матча, чувствует себя лучше. Он намерен бороться за своё здоровье.

"Спасибо, я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что произошло. Я хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня", — заявил он газете La Gazzetta dello Sport, его слова передаёт журналист Фабрицио Романо.

Потерявший сознание на поле футболист Эриксен уже пообщался с партнёрами по сборной

Потерявший сознание на поле футболист Эриксен уже пообщался с партнёрами по сборной

Напомним, что звёздный игрок сборной Дании Эриксен упал без сознания во время матча с Финляндией. Футболист рухнул на газон и не смог подняться в концовке первого тайма встречи. Матч был приостановлен, но позже его возобновили. Встреча на стадионе "Паркен" завершилась со счётом 1:0 в пользу финнов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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