"Возраст не оправдание гнилым манерам": Британцев возмутило поведение Байдена на встрече с Елизаветой II
Читатели английского издания назвали главу Белого дома "возмутительно невоспитанным", однако нашлись и те, кто не согласился, указав на то, что королева не политик.
Фото © ТАСС / Arthur Edwards
Читателей Daily Mail крайне возмутила "невоспитанность" президента США Джо Байдена — именно так они расценили нарушение главой Белого дома королевского протокола на саммите G7. Американский лидер опоздал с женой на торжественный приём в графстве Корнуолл на несколько минут. Хоть это и не нарушило настроения Елизаветы II, зато очень отразилось на общественном мнении. Влетело всему кортежу и даже саммиту в целом.
"Возраст не оправдание гнилым манерам. Он возмутительно невоспитан", "Да вся администрация Байдена напрочь лишена класса и не умеет себя вести. Аж совестно за них!", "Всё семейство Байденов — позорище!", "Эти люди не только лицемерны, но и отвратительны. А саммит этот вообще ни черта не значит. Они могут базарить хоть день-деньской — толку всё равно никакого. Углеродный след размером с Азию и гигантская трата денег. Всё ради эго", — злословят читатели в комментариях под публикацией про встречу Байдена и королевский протокол.
Но нашлись в переписке и те, кто набросился на хейтеров Байдена и перекинулся на королеву: "Она что, королева мира? Она ведь даже не политик. Зачем она там вообще? Большинству на Её Королевское Высочество наплевать. Много шума из ничего".
Напомним, что по королевскому протоколу гости должны прибывать на любые торжественные и официальные мероприятия раньше королевской семьи. Кроме того, монархи должны уходить с мероприятий первыми, лишь после этого другие гости могут расходиться. Глава Белого дома на саммите G7 вместе со своей супругой Джилл Байден допустил грубые нарушения: явился позже королевы Великобритании Елизаветы II.
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