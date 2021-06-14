Читателей Daily Mail крайне возмутила "невоспитанность" президента США Джо Байдена — именно так они расценили нарушение главой Белого дома королевского протокола на саммите G7. Американский лидер опоздал с женой на торжественный приём в графстве Корнуолл на несколько минут. Хоть это и не нарушило настроения Елизаветы II, зато очень отразилось на общественном мнении. Влетело всему кортежу и даже саммиту в целом.

"Возраст не оправдание гнилым манерам. Он возмутительно невоспитан", "Да вся администрация Байдена напрочь лишена класса и не умеет себя вести. Аж совестно за них!", "Всё семейство Байденов — позорище!", "Эти люди не только лицемерны, но и отвратительны. А саммит этот вообще ни черта не значит. Они могут базарить хоть день-деньской — толку всё равно никакого. Углеродный след размером с Азию и гигантская трата денег. Всё ради эго", — злословят читатели в комментариях под публикацией про встречу Байдена и королевский протокол.

Но нашлись в переписке и те, кто набросился на хейтеров Байдена и перекинулся на королеву: "Она что, королева мира? Она ведь даже не политик. Зачем она там вообще? Большинству на Её Королевское Высочество наплевать. Много шума из ничего".