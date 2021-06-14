В НАТО пригрозили ответом на растущую военную мощь России

Североатлантический альянс начал крупнейшую "с конца холодной войны" консолидацию средств на "укрепление коллективной обороны" в связи с предположением о наращивании Россией военной мощи, в том числе в сфере ядерных вооружений. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"После многолетнего сокращения оборонных бюджетов все наши члены теперь вкладывают больше средств. Мы не собираемся делать в точности то же самое, что делает Россия. Но мы дадим твёрдый и ясный ответ. Это будет сочетать в себе различные инструменты, что мы и демонстрировали в последние годы", — сказал Столтенберг в интервью CNBC.

Как добавил генсек альянса, в течение нескольких лет после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности НАТО не планировало размещения новых ракет наземного базирования, способных нести ядерные боеголовки, но "в ответ на новое наращивание Россией военной мощи" начнёт принимать меры.

"Мы сделаем это многими различными методами, в том числе путём укрепления наших средств наземной и воздушной обороны", — сказал генсек Североатлантического альянса.