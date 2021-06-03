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Белый дом анонсировал план первой зарубежной поездки Байдена

В повестке помимо проведения саммита с Владимиром Путиным в Женеве — переговоры с коллегами из НАТО и ЕС.

3 июня, 15:32
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В начале июня президент США Джо Байден проведёт ряд встреч с представителями Великобритании, НАТО, ЕС и России. Об этом сообщила пресс-секретарь Джен Псаки, анонсируя план первой зарубежной поездки американского лидера.

10 июня Байден проведёт переговоры с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Далее с 11-го по 13-е число он примет участие в саммите G7. 13 июня состоится встреча американского президента с королевой Великобритании Елизаветой II. После этого супруга Байдена Джилл вернётся в США, а он сам отправится в Бельгию.

14 июня в Брюсселе глава Штатов примет участие в саммите НАТО и проведёт переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. 15 числа пройдёт мероприятие в рамках саммита США — ЕС, а 16 июня Байден прибудет в Женеву на двусторонний саммит с Владимиром Путиным.

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Напомним, что 16 июня состоится первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента этот саммит станет первой зарубежной поездкой за полтора года.

Байден намерен обсудить на встрече с Путиным в Женеве кибератаку на JBS

Байден намерен обсудить на встрече с Путиным в Женеве кибератаку на JBS

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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