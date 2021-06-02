Байден намерен обсудить на встрече с Путиным в Женеве кибератаку на JBS
При этом, по словам пресс-секретаря Белого дома, США не исключают применения каких-то мер в отношении России из-за недавней атаки на компьютерные сети мясоперерабатывающего гиганта.
Джо Байден. Фото © ТАСС / АР
На встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве президент США Джо Байден намерен обсудить кибератаку на мясоперерабатывающую компанию JBS. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы ожидаем, что это будет одним из вопросов, которые президент [Байден] обсудит с президентом Путиным на саммите, который пройдёт через две недели", — сказала Псаки на брифинге.
Официальный представитель американской администрации также отметила, что США не исключают применения каких-либо мер в отношении России по этому вопросу.
Напомним, 31 мая JBS сообщила, что её компьютерные сети в Северной Америке и Австралии были атакованы. Для восстановления системы нужно время. Это может временно повлиять на взаимодействие с поставщиками и клиентами. По данным Bloomberg, удар вывел из строя пять мясоперерабатывающих заводов компании в США и один — в Канаде. В Белом доме заявляли, что есть данные о российском следе — из РФ якобы работают хакеры. Отмечалось, что американская сторона контактирует с российскими властями по этому вопросу, следствие ведёт ФБР.
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