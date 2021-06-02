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Байден намерен обсудить на встрече с Путиным в Женеве кибератаку на JBS

При этом, по словам пресс-секретаря Белого дома, США не исключают применения каких-то мер в отношении России из-за недавней атаки на компьютерные сети мясоперерабатывающего гиганта.

2 июня, 17:41
<p>Джо Байден. Фото © ТАСС / АР</p>

Джо Байден. Фото © ТАСС / АР

На встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве президент США Джо Байден намерен обсудить кибератаку на мясоперерабатывающую компанию JBS. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы ожидаем, что это будет одним из вопросов, которые президент [Байден] обсудит с президентом Путиным на саммите, который пройдёт через две недели", — сказала Псаки на брифинге.

Все предприятия JBS в США остановили работу после кибератаки

Все предприятия JBS в США остановили работу после кибератаки

Официальный представитель американской администрации также отметила, что США не исключают применения каких-либо мер в отношении России по этому вопросу.

Напомним, 31 мая JBS сообщила, что её компьютерные сети в Северной Америке и Австралии были атакованы. Для восстановления системы нужно время. Это может временно повлиять на взаимодействие с поставщиками и клиентами. По данным Bloomberg, удар вывел из строя пять мясоперерабатывающих заводов компании в США и один — в Канаде. В Белом доме заявляли, что есть данные о российском следе — из РФ якобы работают хакеры. Отмечалось, что американская сторона контактирует с российскими властями по этому вопросу, следствие ведёт ФБР.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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