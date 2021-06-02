В Швейцарии началась аккредитация сотрудников СМИ на встречу Путина и Байдена
Чтобы попасть на мероприятие, журналистам нужно будет соблюсти ряд санитарных условий, связанных с эпидемией коронавируса.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ, AP Photo / Evan Vucci
Швейцария открыла аккредитацию сотрудников СМИ на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом сообщил швейцарский МИД.
Так, для получения аккредитации представителям прессы необходимо соблюсти ряд санитарных условий, в частности предъявить сертификат вакцинации от ковида, а для непривитых — отрицательный результат ПЦР-теста. Отмечается, что последний срок подачи заявки — 11 июня в 10 утра по местному времени.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на данный момент пока не известно, состоится ли пресс-конференция лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена после встречи в Женеве. По его словам, также пока не определён и формат работы СМИ на саммите.
Напомним, в Кремле подтвердили, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.
Комментариев: 0