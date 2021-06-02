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В Швейцарии началась аккредитация сотрудников СМИ на встречу Путина и Байдена

Чтобы попасть на мероприятие, журналистам нужно будет соблюсти ряд санитарных условий, связанных с эпидемией коронавируса.

2 июня, 17:31
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ, AP Photo / Evan Vucci</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ, AP Photo / Evan Vucci

Швейцария открыла аккредитацию сотрудников СМИ на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом сообщил швейцарский МИД.

Так, для получения аккредитации представителям прессы необходимо соблюсти ряд санитарных условий, в частности предъявить сертификат вакцинации от ковида, а для непривитых — отрицательный результат ПЦР-теста. Отмечается, что последний срок подачи заявки — 11 июня в 10 утра по местному времени.

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Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на данный момент пока не известно, состоится ли пресс-конференция лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена после встречи в Женеве. По его словам, также пока не определён и формат работы СМИ на саммите.

Напомним, в Кремле подтвердили, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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