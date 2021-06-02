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В Кремле раскрыли одну из тем переговоров Путина и Байдена на встрече в Женеве

Саммит глав двух государств пройдёт 16 июня. Это будет первый диалог лидеров двух стран с глазу на глаз с момента вступления американского президента в должность.

2 июня, 09:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Киберпреступность станет одной из тем переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на встрече в Женеве 16 июня. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Очевидно, что преступность в киберсфере и вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться в киберсфере, так или иначе будут на повестке дня", — сказал журналистам представитель Кремля.

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Комментируя якобы "причастность" российских хакеров к атаке на крупнейшего в мире производителя мяса JBS, Песков уточнил, что обращений по этому поводу от США пока не поступало. Он также отметил, что сейчас рано говорить о сотрудничестве Москвы и Вашингтона в киберсфере, а также информбезопасности.

Напомним, ранее в Кремле подтвердили, что встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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