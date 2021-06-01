Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Все предприятия JBS в США остановили работу после кибератаки

Компания восстанавливает деятельность заводов, однако это потребует некоторого времени.

1 июня, 23:25
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Соединённых Штатах все заводы мясоперерабатывающей компании JBS приостановили работу после того, как она подверглась кибератаке. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в профсоюзе работников пищевой промышленности и торговли.

Ещё 31 мая JBS сообщила, что её компьютерные сети в Северной Америке и Австралии были атакованы. Для восстановления системы нужно время. Это может временно повлиять на взаимодействие с поставщиками и клиентами. По данным Bloomberg, удар вывел из строя пять мясоперерабатывающих заводов компании в США и один в Канаде.

Байден хочет обсудить борьбу с кибератаками на встрече с Путиным

Байден хочет обсудить борьбу с кибератаками на встрече с Путиным

В Белом доме заявляли, что есть данные о российском следе — из РФ якобы работают хакеры. Отмечалось, что американская сторона контактирует с российскими властями по этому вопросу, следствие ведёт ФБР.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Трампа заподозрили в желании вернуть президентскую власть к августу

вчера в 23:37

Крупнейший в мире производитель мяса JBS подвергся кибератакам

вчера в 03:06

"Это интересно": Женившийся на кукле бодибилдер решил переключиться на реальную женщину

вчера в 23:15

"Код памяти": В России запущен аналог "Википедии" для сбора информации об усопших

сегодня в 00:00

"Поломало психику": Бывшая "ранетка" рассказала, как её грубо лишил невинности руководитель

вчера в 23:48

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1