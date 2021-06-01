Все предприятия JBS в США остановили работу после кибератаки
Компания восстанавливает деятельность заводов, однако это потребует некоторого времени.
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В Соединённых Штатах все заводы мясоперерабатывающей компании JBS приостановили работу после того, как она подверглась кибератаке. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в профсоюзе работников пищевой промышленности и торговли.
Ещё 31 мая JBS сообщила, что её компьютерные сети в Северной Америке и Австралии были атакованы. Для восстановления системы нужно время. Это может временно повлиять на взаимодействие с поставщиками и клиентами. По данным Bloomberg, удар вывел из строя пять мясоперерабатывающих заводов компании в США и один в Канаде.
В Белом доме заявляли, что есть данные о российском следе — из РФ якобы работают хакеры. Отмечалось, что американская сторона контактирует с российскими властями по этому вопросу, следствие ведёт ФБР.
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