Все предприятия JBS в США остановили работу после кибератаки

В Соединённых Штатах все заводы мясоперерабатывающей компании JBS приостановили работу после того, как она подверглась кибератаке. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в профсоюзе работников пищевой промышленности и торговли.

Ещё 31 мая JBS сообщила, что её компьютерные сети в Северной Америке и Австралии были атакованы. Для восстановления системы нужно время. Это может временно повлиять на взаимодействие с поставщиками и клиентами. По данным Bloomberg, удар вывел из строя пять мясоперерабатывающих заводов компании в США и один в Канаде.