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В Белом доме рассказали о контактах с Россией по поводу кибератаки на крупнейшего в мире производителя мяса JBS

По словам заместителя пресс-секретаря американской администрации Карин Жан-Пьер, в ходе переговоров с Москвой Вашингтон даёт понять, что ответственные страны не предоставляют убежище преступникам, занимающимся вымогательством.

1 июня, 18:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти США контактируют с российскими коллегами по поводу хакерской атаки на североамериканский и австралийский филиалы крупнейшего в мире предприятия по производству мяса JBS. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"JBS уведомила о том, что вредоносное программное обеспечение поступило от преступной организации, вероятно находящейся в России. Белый дом напрямую контактирует с российским правительством по данному вопросу", — пояснила Жан-Пьер на брифинге.

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Она добавила, что в ходе переговоров с Москвой Вашингтон даёт понять, что ответственные страны не предоставляют убежище преступникам, занимающимся вымогательством в киберпространстве.

Как уже ранее сообщал Лайф, из-за хакерской атаки JBS в Австралии даже отменила забой коров и баранов. Подразделения компании в Канаде и США также в ближайшее время планируют приостановить работу. Из-за простоя тысячи людей останутся без денег, так как многие сотрудники JBS получают зарплату за фактически отработанные дни.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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