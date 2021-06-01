В Белом доме рассказали о контактах с Россией по поводу кибератаки на крупнейшего в мире производителя мяса JBS

По словам заместителя пресс-секретаря американской администрации Карин Жан-Пьер, в ходе переговоров с Москвой Вашингтон даёт понять, что ответственные страны не предоставляют убежище преступникам, занимающимся вымогательством.