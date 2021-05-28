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Microsoft увидела множество новых целей взломавших SolarWinds хакеров

По версии компании, атаки совершены группировкой Nobelium, якобы берущей начало из России.

28 мая, 04:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Группировка хакеров, которая в 2020 году совершила атаку на американскую компанию SolarWinds, на этой неделе ударила по нескольким организациям и госагентствам США. Об этом заявил представитель компании Microsoft Тим Берт.

"Данная волна нападений была нацелена на три тысячи учётных записей электронной почты в более чем 150 странах", написал он в своём блоге.

Нарышкин: За кибератакой на SolarWinds могла стоять разведка США

Нарышкин: За кибератакой на SolarWinds могла стоять разведка США

По мнению Берта, "Nobelium, берущая начало из России, — это та же самая структура, которая стоит за атаками на клиентов SolarWinds в 2020 году". По его данным, примерно четверть от атакованных организаций работают в сфере международного развития, гуманитарной помощи и в области прав человека. Так, речь идёт об Агентстве по международному развитию (USAID).

Отметим, что в Кремле неоднократно отвергали данные о причастности России к кибератакам на США. Аналогично ситуацию комментируют и в СВР, однако, согласно заявлению Белого дома, именно эта российская структура якобы причастна к широкомасштабной кибератаке с использованием программного обеспечения фирмы SolarWinds.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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