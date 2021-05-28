Microsoft увидела множество новых целей взломавших SolarWinds хакеров

Группировка хакеров, которая в 2020 году совершила атаку на американскую компанию SolarWinds, на этой неделе ударила по нескольким организациям и госагентствам США. Об этом заявил представитель компании Microsoft Тим Берт.

"Данная волна нападений была нацелена на три тысячи учётных записей электронной почты в более чем 150 странах", — написал он в своём блоге.

По мнению Берта, "Nobelium, берущая начало из России, — это та же самая структура, которая стоит за атаками на клиентов SolarWinds в 2020 году". По его данным, примерно четверть от атакованных организаций работают в сфере международного развития, гуманитарной помощи и в области прав человека. Так, речь идёт об Агентстве по международному развитию (USAID).