Бред и словоблудие: СВР отреагировала на обвинения США в кибершпионаже

Служба внешней разведки (СВР) России прокомментировала обвинения со стороны США в кибершпионаже. Напомним, что согласно заявлению Белого дома, именно эта российская структура якобы причастна к широкомасштабной кибератаке с использованием программного обеспечения фирмы SolarWinds. В США также заявили, что доступ СВР к указанным данным предоставил России возможность "шпионить за более чем 16 тысячами компьютерных систем по всему миру или потенциально нарушать их работу".

В СВР назвали эти заявления бредом, подчеркнув, что 15 апреля президент США на "пяти с хвостиком" страницах рассказал человечеству, какую угрозу Россия представляет для мира. В ведомстве заявили, что "разбирать известную риторику Белого дома отнюдь не задача разведки".

"Во всём этом словоблудии самое неприятное вот что: "СВР России, также известная как...". Извините, господа, но СВР России на весь мир известна с 1920 года как Иностранный отдел ВЧК, 5-й отдел Первого управления НКВД СССР. С середины прошлого века — Первое главное управление КГБ СССР, а ныне — Служба внешней разведки Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в "Интерфакс".

Напомним, что именно кибератаками США объясняют новые санкции против России, которые были введены на фоне подготовки встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Причём президент США сам предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. В телефонном разговоре с Путиным он подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.

Американские СМИ приводили два санкционных сценария, которые могут быть реализованы в отношении России на этот раз. Именно Bloomberg написал, что речь пойдёт о высылке десяти дипломатов, а The New York Times настаивал, что США введут санкции против суверенного долга России. Правы оказались оба.

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