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Категорий: 18

СМИ: Новые санкции США против России могут коснуться суверенного долга

15 апреля 2021, 03:43

Очередные санкции США в отношении России могут затронуть суверенный долг страны. Об этом сообщает Reuters.

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Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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