Российские аграрии предупредили о сокращении посевов из-за нехватки мигрантов

Нехватка мигрантов на сельскохозяйственных работах может привести к тому, что фермерские хозяйства будут вынуждены сократить посевные площади. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на гендиректора Союза производителей ягод Ирину Козий.

"Уже сейчас мы видим, что многие хозяйства отказываются от планов по закладке новых насаждений или готовят гораздо меньшие площади, чем планировалось ранее. Появилась масса объявлений о продаже заказанного ранее в питомниках посадочного материала земляники. Это означает, что производители сокращают количество насаждений", — приводит издание её слова.

По оценкам Ягодного союза, всем хозяйствам отрасли требуется от шести до десяти тысяч работников, приезжающих на заработки в Россию из других стран. Как отметила Козий, если в ближайшее время каких-то решений в этой области не появится, производители будут вынуждены сокращать площади, чтобы потом не терять выращенный урожай. В Картофельном союзе также отмечают дефицит рабочей силы.

"Бизнес говорит о нехватке 30–40 тысяч человек. Однако мы считаем, что дефицит больше. К сожалению, работников, которые приезжают из дружественных стран, мы заменить внутренними силами не можем", — сказала руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина, добавив, что нехватка рабочих и в этой сфере может привести к сокращению посевных площадей.

В свою очередь, в Минтруде отметили, что из-за оттока мигрантов наблюдается определённый позитивный эффект для российского рынка труда. В начале пандемии разница между зарплатным предложением и ожиданиями соискателей составляла в среднем около 15% не в пользу работников.

"В настоящий момент уровень предлагаемых зарплат возрос. Уже к IV кварталу эта ситуация изменилась в противоположную сторону. А непосредственно за рабочие специальности готовы платить на 30% больше, чем указывают в резюме сами соискатели. Кроме того, Росстат фиксирует устойчивое снижение численности безработных граждан", — подчеркнули в министерстве.

В Минсельхозе РФ подтвердили, что в ряде регионов страны всё ещё сохраняется дефицит мигрантов. Поэтому накануне активной фазы весенней посевной ведомство предложило правительству и Минтруду изменить алгоритм действий по привлечению в экономику страны иностранных граждан. В частности, предлагается снизить критерии, дающие возможность организовать въезд гастарбайтеров для работы на микропредприятиях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что России не хватает мигрантов. Количество гастарбайтеров-рабочих значительно сократилось за последний год, и сейчас их недостаточно для реализации амбициозных проектов.

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