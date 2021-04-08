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Песков подтвердил, что России не хватает мигрантов

Представитель Кремля не знаком с материалами социологических исследований об отношении россиян к приезжим.

8 апреля 2021, 09:51

Фото © Агентство "Москва"

Количество мигрантов в России значительно сократилось за последний год, и сейчас их даже недостаточно для реализации амбициозных проектов. Об этом в беседе с журналистами в четверг заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он добавил, что с материалами каких-то социологических исследований об отношении россиян к мигрантам он лично не знаком.

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"Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что, вообще-то, мигрантов стало совсем мало у нас за последний год. И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов", — резюмировал он.

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Ранее замруководителя Администрации Президента России Магомедсалам Магомедов заявил, что за прошедший год число россиян, которые отрицательно относятся к мигрантам, выросло на 7,5%. Однако это не отменяет миграционный кризис, о котором говорят эксперты последний год-полтора. Так, в октябре 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин сетовал, что в столице возникла нехватка дворников из-за оттока рабочей силы. Власти Петербурга тоже предрекали возможный коллапс, поскольку число трудовых мигрантов в городе сократилось аж на 90%.

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Напомним, что в России появится база цифровых профилей мигрантов. Благодаря этому прибывшие в страну смогут получать доступ к госуслугам в электронном виде.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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