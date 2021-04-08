Песков подтвердил, что России не хватает мигрантов

Количество мигрантов в России значительно сократилось за последний год, и сейчас их даже недостаточно для реализации амбициозных проектов. Об этом в беседе с журналистами в четверг заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он добавил, что с материалами каких-то социологических исследований об отношении россиян к мигрантам он лично не знаком.

"Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что, вообще-то, мигрантов стало совсем мало у нас за последний год. И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов", — резюмировал он.

Напомним, что в России появится база цифровых профилей мигрантов. Благодаря этому прибывшие в страну смогут получать доступ к госуслугам в электронном виде.

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