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В столице Киргизии проходят митинги против похищения невест

Собравшиеся держат плакаты с различными надписями и в унисон все скандируют: "Позор!"

8 апреля 2021, 09:44
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В центре Бишкека сегодня проходят массовые протесты против похищений невест и насильственного принуждения женщин к замужеству. Толпа митингующих собралась около здания МВД республики, сообщает РИА "Новости".

Видео, как в Киргизии жених украл рыдающую 16-летнюю невесту, шокировало соцсети

Видео, как в Киргизии жених украл рыдающую 16-летнюю невесту, шокировало соцсети

Отмечается, что люди держат плакаты с надписями: "Преступление должно быть наказано", "Скольким из нас нужно умереть, чтобы нас перестали похищать". Они также в унисон скандируют: "Позор!" При этом часть толпы требует отставки главы МВД Улана Ниязбекова, а также привлечения к ответственности правоохранителей за бездействие.

Переполнило чашу терпения жителей республики резонансное похищение и убийство 27-летней Айзады Канатбековой. 5 апреля бывший парень девушки похитил её прямо у подъезда. Спустя сутки пастух нашёл в поле машину, в которой находились два трупа. По некоторым данным, горе-жених сначала задушил Айзаду, а потом покончил с собой.

"Помогите, пожалуйста!" В Екатеринбурге девушку попытались похитить прямо на улице — видео

"Помогите, пожалуйста!" В Екатеринбурге девушку попытались похитить прямо на улице — видео

Ранее Лайф писал, как в Якутии мужчина похитил несовершеннолетнюю девушку, чтобы на ней жениться. Незадолго до этого он пришёл свататься к её родителям, но получил отказ.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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