Опрос: Каждый второй россиянин продолжил бы соблюдать масочный режим после его отмены

Каждый второй россиянин продолжил бы соблюдать масочный режим, даже если бы было официально объявлено о победе над пандемией. Таковы результаты опроса, проведённого СК "Росгосстрах жизнь" совместно с медицинской компанией "Инвитро" (материалы есть в распоряжении Лайфа). Причина одна: люди считают, что вирус слишком опасен и недостаточно изучен, чтобы снимать маски.

Чаще других о намерении продолжить соблюдать масочный режим говорили молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (68% от числа опрошенных в этой возрастной категории), от 25 до 34 лет (55,5% ) и от 35 до 44 лет (56%). Среди людей старшего возраста оказалось больше тех, кто после победы над коронавирусом маску носить перестанет: среди лиц в возрасте от 45 до 54 лет таких 55%, среди лиц до 64 лет — 68%.

Абсолютное большинство опрошенных (90%) сообщили, что они надевают маски в той или иной ситуации, чаще всего там, где есть требование соблюдения масочного режима. В частности, 42% — в общественном транспорте и в тех общественных местах, где есть такое требование. Ещё 38% — в общественном транспорте и во всех общественных местах, включая место работы: в офисах, на производстве и так далее.

Ранее депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил ввести масочный режим на постоянной основе. По его словам, это должно стать "элементом культуры".

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