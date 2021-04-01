Верховный суд отказался отменять масочный режим в России
При этом некоторые истцы не смогли попасть на заседание из-за отсутствия масок.
Фото © Агентство "Москва" / Киселёв Сергей
Верховный суд отклонил коллективный иск россиян из разных регионов, которые требовали отменить масочный режим, введённый из-за пандемии коронавируса. Таким образом, он остаётся в силе.
С иском выступило почти полторы тысячи человек. Они пытались доказать, что маски вредят здоровью людей, имеющих ряд заболеваний, а также негативно влияют на других граждан, например глухих, которые читают по губам. Кроме того, истцы заявили, что маски дают человеку ложное чувство безопасности, из-за чего люди пренебрегают другими мерами профилактики коронавируса.
С такими заявлениями не согласилась представитель Роспотребнадзора, которая отметила, что масочный режим не нарушает прав граждан, а доказательства истцов — субъективные и эмоциональные. В Генпрокуратуре согласились с позицией Роспотребнадзора.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова уже заявляла, что пока рано отменять масочный режим и другие серьёзные ограничения, поскольку количество заболевших всё ещё большое. А замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский отмечал, что отказаться от масок мы сможем только тогда, когда более половины населения получит прививку от коронавируса.
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