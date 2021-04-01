Верховный суд отказался отменять масочный режим в России

С иском выступило почти полторы тысячи человек. Они пытались доказать, что маски вредят здоровью людей, имеющих ряд заболеваний, а также негативно влияют на других граждан, например глухих, которые читают по губам. Кроме того, истцы заявили, что маски дают человеку ложное чувство безопасности, из-за чего люди пренебрегают другими мерами профилактики коронавируса.