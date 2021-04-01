"Правильно сделает": Глава "Самбо-70" заявил, что Трусова пообещала вернуться к Тутберидзе
На прошедшем чемпионате мира 16-летняя россиянка заняла третье место.
Александра Трусова и Евгений Плющенко. Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Фигуристка Александра Трусова пообещала вернуться в группу тренера Этери Тутберидзе, из которой ушла в прошлом году. Об этом в беседе с "Чемпионатом" рассказал директор школы "Самбо-70" Ренат Лайшев.
"Мы живём школой, детьми и участвуем в 26 видах спорта. А Рудковская и Плющенко живут слухами и скандалами. Они взяли к себе Сашу Трусову и вокруг этого прыгают. Хотя Трусова пообещала мне, что скоро придёт обратно в школу. Правильно сделает, что вернётся", — заявил Лайшев.
По его мнению, после возвращения она "будет заниматься делом, которым ей и нужно заниматься". Лайшев также рассказал о том, что хорошо знает отца Трусовой, который является мастером спорта по самбо.
Напомним, Александра Трусова объявила о переходе от Тутберидзе к Евгению Плющенко в мае 2020 года. На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме 16-летняя фигуристка стала третьей.
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