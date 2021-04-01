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"Правильно сделает": Глава "Самбо-70" заявил, что Трусова пообещала вернуться к Тутберидзе

На прошедшем чемпионате мира 16-летняя россиянка заняла третье место.

1 апреля 2021, 13:13
<p>Александра Трусова и Евгений Плющенко. Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Александра Трусова и Евгений Плющенко. Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Фигуристка Александра Трусова пообещала вернуться в группу тренера Этери Тутберидзе, из которой ушла в прошлом году. Об этом в беседе с "Чемпионатом" рассказал директор школы "Самбо-70" Ренат Лайшев.

Пора обратно к Тутберидзе? Трусова упала на самое дно после перехода к Плющенко

Пора обратно к Тутберидзе? Трусова упала на самое дно после перехода к Плющенко

"Мы живём школой, детьми и участвуем в 26 видах спорта. А Рудковская и Плющенко живут слухами и скандалами. Они взяли к себе Сашу Трусову и вокруг этого прыгают. Хотя Трусова пообещала мне, что скоро придёт обратно в школу. Правильно сделает, что вернётся", — заявил Лайшев.

Трусова ответила на вопрос об уходе от Плющенко

Трусова ответила на вопрос об уходе от Плющенко

По его мнению, после возвращения она "будет заниматься делом, которым ей и нужно заниматься". Лайшев также рассказал о том, что хорошо знает отца Трусовой, который является мастером спорта по самбо.

Даже круче Загитовой. Плющенко всё-таки "украл" у Тутберидзе топ-фигуристку

Даже круче Загитовой. Плющенко всё-таки "украл" у Тутберидзе топ-фигуристку

Напомним, Александра Трусова объявила о переходе от Тутберидзе к Евгению Плющенко в мае 2020 года. На прошедшем чемпионате мира в Стокгольме 16-летняя фигуристка стала третьей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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