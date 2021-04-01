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Сборная России может сыграть с Болгарией перед Евро-2020

Встреча планируется на стадионе "ВТБ-арена" в Москве.

1 апреля 2021, 12:48
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч против Болгарии перед стартом чемпионата Европы по футболу. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Чемпионат".

Участникам Евро-2020 разрешили проводить по пять замен в матче

Участникам Евро-2020 разрешили проводить по пять замен в матче

По данным издания, игра может состояться 5 июня на стадионе "ВТБ-арена" в Москве. Добавим, что 1 июня наша национальная сборная встретится в Вроцлаве с командой Польши.

Оргкомитет Евро-2020 в Петербурге утвердил заполняемость трибун на 50%

Оргкомитет Евро-2020 в Петербурге утвердил заполняемость трибун на 50%

Чемпионат Европы по футболу пройдёт в 12 городах с 11 июня по 11 июля. Наша сборная попала в группу с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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