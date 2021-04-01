Сборная России может сыграть с Болгарией перед Евро-2020

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч против Болгарии перед стартом чемпионата Европы по футболу. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Чемпионат".

По данным издания, игра может состояться 5 июня на стадионе "ВТБ-арена" в Москве. Добавим, что 1 июня наша национальная сборная встретится в Вроцлаве с командой Польши.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт в 12 городах с 11 июня по 11 июля. Наша сборная попала в группу с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

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