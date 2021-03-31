Оргкомитет Евро-2020 в Петербурге утвердил заполняемость трибун на 50%

Оргкомитет российской части чемпионата Европы по футболу, матчи которого пройдут в Санкт-Петербурге, утвердил проведение игр с 50-процентной заполняемостью трибун. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор оргкомитета российской части Евро Алексей Сорокин.

"Оргкомитет поддержал применение базового сценария, заключающегося в допуске 50% зрителей на стадион. Город и мы готовим уведомление в УЕФА, которое должны отправить до 7 апреля", — заявил Сорокин.

Своё решение УЕФА вынесет до 9 апреля. Как пояснил Сорокин, скорее всего, там подтвердят предложенный сценарий, так как его коррективы входят в прерогативу принимающей стороны. Кроме того, он рассказал, что число болельщиков на трибунах может быть увеличено.

"У каждого города есть возможность увеличить допуск зрителей свыше обозначенного предела. Предельный срок такого расширения — 28 апреля. Здесь трудный баланс между удовлетворением высокого интереса болельщиков и соблюдением всех норм, надо смотреть на развитие эпидемиологической ситуации и исходя из этого принимать решение. Если будут существенные улучшения, то мы не исключаем такой возможности", — отметил Сорокин.

Напомним, что Евро-2020 пройдёт в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа, в двух из которых сыграет сборная России, и один из четвертьфиналов.

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