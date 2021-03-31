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Участникам Евро-2020 разрешили проводить по пять замен в матче

Это правило уже действует в играх отбора ЧМ-2022 в Катаре.

31 марта 2021, 13:42
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Исполком УЕФА разрешил проводить по пять замен в матче командам – участницам Евро-2020 и финальной стадии Лиги наций – 2021. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.

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Правило было введено в 2020 году из-за коронавируса. Сейчас же было решено оставить его в силе. Кроме того, оно уже действует в матчах квалификации ЧМ-2022.

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Кроме того, исполком постановил, что решение о допуске зрителей на матчи под эгидой УЕФА будут принимать местные власти в каждой из стран. При этом, до мая 2021 года болельщики не смогут отправиться на выезды, чтобы поддержать свою команду.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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