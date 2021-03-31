Участникам Евро-2020 разрешили проводить по пять замен в матче
Это правило уже действует в играх отбора ЧМ-2022 в Катаре.
Фото © РФС
Исполком УЕФА разрешил проводить по пять замен в матче командам – участницам Евро-2020 и финальной стадии Лиги наций – 2021. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.
Правило было введено в 2020 году из-за коронавируса. Сейчас же было решено оставить его в силе. Кроме того, оно уже действует в матчах квалификации ЧМ-2022.
Кроме того, исполком постановил, что решение о допуске зрителей на матчи под эгидой УЕФА будут принимать местные власти в каждой из стран. При этом, до мая 2021 года болельщики не смогут отправиться на выезды, чтобы поддержать свою команду.
Футбол. Интересное по теме
Выбор редакции
Сын Кости Цзю нокаутировал ирландца Хогана и защитил титул WBO
Олич подписал контракт с ЦСКА спустя восемь дней после назначения
ХК "Адмирал" возвращается в КХЛ
Посол Антонов: Отношения России и США находятся в глубочайшем кризисе
Опубликованы фотографии трещин, через которые с МКС уходил воздух
Комментариев: 0