Bellator по-братски: непобеждённый кузен Хабиба и ещё трое россиян зажгут в США

Свой дебютный бой в США проведёт непобеждённый Усман Нурмагомедов (11-0-0). Кузен Хабиба набил прекрасный рекорд в рамках турниров GFC, но также был участником таких шоу, как UAE Warriors и Fight Nights. В 2020 году Усман, несмотря на пандемию, выступил трижды, поочерёдно нокаутировав всех своих противников. Следует отметить, что лишь один поединок из 11 в карьере дагестанца дошёл до судейского решения, случилось это в 2019 году во встрече с Русланом Хисамутдиновым.

Безусловно, судить об истинном бойцовском уровне Усмана по предыдущим выступлениям сложно, учитывая то обстоятельство, что в своей карьере юный Нурмагомедов с топовыми противниками ещё не встречался. Но сам факт существования его победной серии говорит о большом потенциале бойца. В отличие от Хабиба, Усман начал свой спортивный путь с занятий тайским боксом, что и отражается на его геймплане и стиле ведения боя. Нурмагомедов достаточно зрелищен, в его арсенале преобладают удары кулаками, ногами, коленями и локтями. Если же говорить о борцовских навыках махачкалинца, то и здесь Усман, конечно, не профан. Регулярные тренировки в компании именитых борцов и самбистов, естественно, отразились и на технике россиянина, способного не только отражать тейкдауны, но и при необходимости самому их проводить и финишировать соперников в партере.

Соперником Нурмагомедова в дебютном поединке станет уже однажды бившийся в Bellator Майк Хэмел (7-4-0), проигравший бой раздельным решением судей. 28-летний американец по прозвищу Волшебник — ярко выраженный ударник, который вряд ли может стать серьёзной угрозой для талантливого проспекта из Дагестана.

Дебютным станет бой 3 апреля и для Халида Муртазалиева (14-2-0). Махачкалинец получил широкую известность после кровавой титульной битвы за пояс чемпиона Fight Nights против своего земляка Абусупияна Алиханова в мае 2017 года. Тот поединок Халид проиграл глубоким нокаутом. Спустя год Муртазалиев выступил на турнире UFC в Москве, победив техническим нокаутом Доллавэя. Тот бой стал для дагестанца пока единственным в лучшей лиге планеты.

В клетке Bellator махачкалинец схлестнётся также с дебютантом промоушена Фабио Агиаром (17-1-0). 33-летний бразилец идёт на винстрике из девяти поединков и является достаточно универсальным бойцом, готовым к размену в стойке и борьбе в партере.

Ещё одним дагестанцем на шоу в Коннектикуте станет экс-чемпион лиги АСВ Магомед Магомедов (17-1-0).

Близкий друг и спарринг-партнёр Забита Магомедшарипова уже успел провести один поединок в американской лиге, одолев по очкам Матеуса Маттоса. На этот раз Тигр протестирует дебютанта промоушена Си Джи Хэмилтона (15-7-0), по праву носящего статус тёмной лошадки.

И наконец, разбавит дагестанское трио в США выступление бойца из Кабардино-Балкарии Мухамеда Берхамова (13-0-0).

Известный по выступлениям в АСА российский полусредневес сойдётся в бою с Херманом Террадо (15-5-1). 31-летний Титан ранее уже выступал в лиге Bellator, но последние три боя американца прошли под баннером организации PFL. Битва за один миллион долларов сложилась для Террадо не очень удачно: Херман уступил действующему чемпиону Магомеду Магомедкеримову и Джейку Шилдсу.

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