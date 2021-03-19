Хабиб официально на пенсии: кто подерётся за вакантный пояс и станет новым чемпионом?

Упорству босса UFC можно только позавидовать. Нурмагомедов объявил о своей отставке 25 октября прошлого года спустя несколько минут после победы над Джастином Гейджи. Однако слова дагестанца об обещании матери больше не выступать Дану Уайта не очень-то и впечатлили, и он продолжил настаивать на возвращении чемпиона. Американский промоутер не мог поверить, что один из самых ценных его активов ушёл из спорта в самом расцвете сил, не дойдя по крайней мере до магических цифр 30-0. Своим доводом президент организации называл именно мечту покойного отца спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова довести количество побед своего сына до 30… Но обещание матери для Хабиба оказалось сильнее!

Несмотря на своё бесповоротное и твёрдое решение, Орёл всё же дал возможность президенту UFC, так сказать, поторговаться. Как говорил сам махачкалинец, будет тяжело отказать промоушену, если они предложат 100 миллионов долларов за следующий бой. Судя по всему, на эту сумму Дана не решился.

— Это был хороший ужин с замечательными людьми, — написал Нурмагомедов в "Инстаграме". — Дана, большое спасибо тебе и всей команде UFC за возможность проявить себя, вы изменили жизнь многих навсегда благодаря этому спорту. И я никогда не забуду твоё отношение ко мне, мой отец не забыл, и сыновья будут помнить тебя. Сегодня состоялся реальный разговор настоящих мужчин.

Уайт подтвердил отставку чемпиона, оставив в социальных сетях данный комментарий: "И всё-таки 29-0. Он на 100% официально на пенсии. Было невероятным наблюдать за твоей работой, Хабиб. Спасибо тебе за всё и наслаждайся всем, что бы ни было уготовано тебе дальше, мой друг".

Чем будет заниматься Нурмагомедов, более-менее понятно. Это опека над бойцами своей команды, развитие промоушена Eagle Fighting Championship, куча различных бизнес-проектов и даже, возможно, уход в политику. А что же будет с поясом чемпиона UFC в лёгком весе, официально оставленным Орлом?

По всем канонам жанра вакантный титул должны были разыграть между собой первый номер рейтинга Дастин Пуарье и идущий следом за ним Джастин Гейджи. Но Бриллиант сделал выбор не в пользу пояса, а в пользу кучи денег! Да, Пуарье близок к подписанию контракта на реванш с Конором Макгрегором, третий бой с которым (ориентировочно 11 июля), возможно, навсегда лишит американца необходимости зарабатывать кулаками. В связи с отказом Дастина биться за пояс 16 мая за освободившийся титул чемпиона подерутся занимающие третью и четвёртую строчку рейтинга Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер соответственно.

Уход Хабиба из спорта, безусловно, должен вдохнуть новую жизнь в лёгкий дивизион. Бойцы, которые даже не представляли, как можно остановить дагестанца, с детства боровшегося с медведями, отныне получили новый шанс. Кто и как использует свою возможность — мы узнаем в ближайшее время. Но сам факт того, что главные претенденты на титул выбирают не пояс, а, как говорит Макгрегор, "ночь красных трусиков", лишь подтверждает тезис, что ММА — это далеко уже не спорт и пояс здесь значит немного.

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