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"Супруга руководила всем": Поветкин рассказал о покупке дома перед реваншем с Уайтом

Уже на следующей неделе российский боксёр Александр Поветкин проведёт долгожданный матч-реванш с британцем Диллианом Уайтом.

19 марта 2021, 13:05

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Поветкин vs Уайт: где и во сколько смотреть главный реванш года

Поветкин vs Уайт: где и во сколько смотреть главный реванш года

Перед реваншем Александр Поветкин рассказал, что недавно приобрёл загородный дом.

"Я недавно купил дом наконец-то, построил. Супруга — молодец. Нормально руководила, помогала всё делать. Я был как раз на сборах, а когда приехал, всё уже было готово. Нормально получилось всё. Там всё хорошее. И зал хороший. Можно поваляться, посмотреть телевизор. Наверное, дом был моей самой дорогой покупкой. Он находится в деревне рядом с городом Чехов", сообщил Поветкин в интервью перед боем.

Полную версию интервью вы можете посмотреть на сайте телеканала "Рен-ТВ".

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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