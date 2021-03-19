"Супруга руководила всем": Поветкин рассказал о покупке дома перед реваншем с Уайтом

"Я недавно купил дом наконец-то, построил. Супруга — молодец. Нормально руководила, помогала всё делать. Я был как раз на сборах, а когда приехал, всё уже было готово. Нормально получилось всё. Там всё хорошее. И зал хороший. Можно поваляться, посмотреть телевизор. Наверное, дом был моей самой дорогой покупкой. Он находится в деревне рядом с городом Чехов", — сообщил Поветкин в интервью перед боем.