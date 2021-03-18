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Поветкин vs Уайт: где и во сколько смотреть главный реванш года

Бой Русского Витязя с британским боксёром состоится 27 марта в Гибралтаре.

18 марта 2021, 11:31

Фото © "Рен ТВ"

В прямом эфире боксёрский поединок между Александром Поветкиным (Россия) и Диллианом Уайтом (Великобритания) покажет телеканал "Рен-ТВ". Бой состоится 27 марта в Гибралтаре. Вечер бокса стартует в 20:00 (мск), но Поветкин выйдет на ринг после полуночи. Телевизионная трансляция начнётся в 23:59 (мск).

Фото © "Рен-ТВ"

Фото © "Рен-ТВ"

Напомним, что в августе 2020 года Поветкин отправил Уайта в глубочайший нокаут. Изначально реванш планировался на 21 ноября 2020 года, но Русский Витязь заболел коронавирусом. Затем бой переносили и на 31 января, и на 6 марта, но в итоге он состоится 27 марта.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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