Поветкин vs Уайт: где и во сколько смотреть главный реванш года

В прямом эфире боксёрский поединок между Александром Поветкиным (Россия) и Диллианом Уайтом (Великобритания) покажет телеканал "Рен-ТВ" . Бой состоится 27 марта в Гибралтаре. Вечер бокса стартует в 20:00 (мск), но Поветкин выйдет на ринг после полуночи. Телевизионная трансляция начнётся в 23:59 (мск).

Напомним, что в августе 2020 года Поветкин отправил Уайта в глубочайший нокаут. Изначально реванш планировался на 21 ноября 2020 года, но Русский Витязь заболел коронавирусом. Затем бой переносили и на 31 января, и на 6 марта, но в итоге он состоится 27 марта.