Поветкин vs Уайт: где и во сколько смотреть главный реванш года
Бой Русского Витязя с британским боксёром состоится 27 марта в Гибралтаре.
Фото © "Рен ТВ"
В прямом эфире боксёрский поединок между Александром Поветкиным (Россия) и Диллианом Уайтом (Великобритания) покажет телеканал "Рен-ТВ". Бой состоится 27 марта в Гибралтаре. Вечер бокса стартует в 20:00 (мск), но Поветкин выйдет на ринг после полуночи. Телевизионная трансляция начнётся в 23:59 (мск).
Фото © "Рен-ТВ"
Напомним, что в августе 2020 года Поветкин отправил Уайта в глубочайший нокаут. Изначально реванш планировался на 21 ноября 2020 года, но Русский Витязь заболел коронавирусом. Затем бой переносили и на 31 января, и на 6 марта, но в итоге он состоится 27 марта.
Бокс. Интересное по теме
Выбор редакции
"Молю вас, отпишитесь от меня": Дзюба обратился к своим хейтерам
"От Тайсона уже ничего не осталось". Знаменитые боксёры дали Лайфу прогноз на бой Майка с Роем Джонсом
Русские ставят НХЛ на колени: Овечкин — в топ-6 лучших снайперов, а у Малкина уже 1100 очков
В Москве неизвестный расстрелял из газового пистолета догхантера Максима Парфирьева
Кличко объявил о вводе в Киеве "сурового" карантина
Комментариев: 0