"Спи спокойно, Тимур": В Челябинске простились с погибшим от шайбы хоккеистом молодёжного "Динамо" — видео

В Челябинске простились с 19-летним защитником петербургского "Динамо" Тимуром Файзутдиновым, который ушёл из жизни во вторник из-за тяжёлой травмы на льду. Траурная церемония прошла на арене "Трактор", где молодой спортсмен и начинал свою карьеру.

В Челябинске простились с погибшим от шайбы хоккеистом молодёжного "Динамо" Тимуром Файзутдиновым. Фото © LIFE

Проводить Тимура в последний путь пришли его друзья и родные, тренеры и учителя, одноклассники и многочисленные болельщики. На церемонии было много родителей челябинских хоккеистов 2001 года рождения, чьи сыновья играли вместе с погибшим спортсменом, и даже воспитатели детсада, куда он ходил. Почтить память Тимура прибыл и главный тренер МХК "Динамо Санкт-Петербург" Кирилл Алексеев.

"Тимур из тех, кто приходит каждый день на тренировки, отдавался своему делу полностью. Говорят, в хоккей играют настоящие мужчины. И он настоящий мужик был и таким остался. Мы часто спорили. Он всегда был честным, говорил в лицо, и это подкупало. Спи спокойно, Тимур", — произнёс он у гроба своего воспитанника.

Память молодого хоккеиста можно будет почтить и в Петербурге, где он жил и тренировался в последние годы. Стихийный мемориал разбили у входа на малую арену спорткомплекса "Юбилейный". До вечера воскресенья 21 марта все желающие могут проститься с Тимуром и оставить тёплые слова его семье в книге памяти.

Напомним, что трагедия произошла 12 марта в матче молодёжной хоккейной лиги за Кубок Харламова между петербургским "Динамо" и ярославским "Локо". В голову капитану динамовцев попала шайба. Тимур Файзутдинов в тяжёлом состоянии был доставлен в реанимацию ярославской больницы, где спустя три дня скончался. Все ближайшие матчи Кубка Гагарина, а также МХЛ начнутся с минуты молчания. В КХЛ сообщили, что его экипировка соответствовала всем необходимым нормам.

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