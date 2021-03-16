Хоккеист молодёжного "Динамо" умер после удара шайбой по голове

Трагическое событие произошло в российском хоккее. Защитник петербургского молодёжного ХК "Динамо" Тимур Файзутдинов скончался после того, как во время матча 12 марта ему в голову попала шайба. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Сегодня ушёл из жизни защитник МХК "Динамо Санкт-Петербург" Тимур Файзутдинов. Клуб выражает соболезнования родным и близким Тимура", — сказано в записи.

Тимур Файзутдинов. Фото © Twitter / Молодёжная хоккейная лига

Руководство Молодёжной хоккейной лиги выразило соболезнования и сообщило, что ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и МХЛ начнутся с минуты молчания и пройдут в память об игроке.

Нынешний сезон 19-летний Файзутдинов начал в роли капитана команды "Динамо Санкт-Петербург". Всего на его счету было почти 200 сыгранных матчей. В клубе отмечали, что Тимур был из тех игроков, для кого не было ни одной игры, когда бы он не бился за команду и не дрался за результат.

Напомним, во время матча плей-офф с ярославским "Локо" 12 марта в голову Файзутдинову в одном из эпизодов попала шайба, хоккеист был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Несколько дней врачи боролись за его жизнь.

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