Россиян предупредили о дефиците мест в турецких отелях
Местные путешественники более выгодны для гостиниц, чем иностранцы.
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Объекты туризма в Турции готовятся к открытию сезона 2021 года и встрече иностранных гостей, в том числе из России, однако в мае в курортных отелях страны ожидается сильнейший дефицит мест из-за всплеска внутреннего туризма. Об этом сообщает "Турпром".
Отмечается, что большое количество путешествий внутри страны прогнозируется во время Рамадана, когда по традиции местные жители с семьями активно выезжают на отдых. В 2021 году месяц Рамадан начнётся 13 апреля, а 13 мая верующих ждёт Ураза-байрам. Как раз в этот период ожидается массовое посещение гражданами страны морских курортов. К тому же, вероятнее всего, к маю коронавирусные ограничения в Турции будут в основном сняты.
С этим согласен и президент Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD) Юлкай Атмака, который подчеркнул, что в текущем году всё готово к встрече турецких и российских туристов. Он также отметил, что для отелей местные путешественники более выгодны, чем иностранцы, поскольку они платят напрямую гостиницам, причём перед заездом. А цены для местного рынка отели выставляют выше, чем вынуждены давать крупным туроператорам.
Ранее Лайф рассказывал, что в Турции ввели электронные анкеты для въезда путешественников. Туристам, заполнившим специальную форму, будут выдавать так называемый индивидуальный код здоровья.
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