В Перу отменили карантин для иностранных туристов

Правительство Перу отменило обязательный карантин для иностранных туристов, однако россиянам попасть на территорию республики всё равно довольно сложно. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

Как стало известно, зарубежным гостям, вне зависимости от их гражданства, необходимо предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, который должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до вылета. Также нужно заполнить специальную онлайн-форму о состоянии здоровья (на английском или испанском языках).

При этом отмечается, что путешественники по-прежнему должны соблюдать и другие общепринятые меры по охране здоровья, такие как обязательное использование маски в помещениях аэропорта и в самолётах.

Кроме того, Министерство внешней торговли и туризма Перу сообщило, что в апреле будет запущена кампания по перезапуску туристического сектора. Сейчас главные туристические объекты в стране уже открылись. В частности, в этом месяце были снова запущены туристические поезда Perurail, а также с неполной загрузкой принимает путешественников и знаменитый Мачу-Пикчу.

Известно, что Перу является одним из наиболее пострадавших от коронавируса государств в Южной Америке: в стране зарегистрировано более 1,3 миллиона случаев заражения. В феврале в республике стартовала кампания по вакцинации населения, и там уже привито около 400 тысяч человек. По данным Министерства туризма Перу, в прошлом году въездной поток путешественников снизился более чем на 70 процентов (до 1,2 миллиона человек). В то же время количество прибытий из России сократилось более чем в пять раз. Так, если в 2019 году страну посетило 10 152 гражданина РФ, то в 2020 году — всего около двух тысяч путешественников.

Как отмечает АТОР, несмотря на отмену карантина, российским туристам посетить Перу сейчас довольно сложно. До пандемии самыми удобными вариантами стыковок для перелёта в Лиму, столицу страны, были Мадрид, Лондон и Париж. В настоящее время эти европейские хабы рейсы в Перу не обслуживают.

Эксперты рекомендуют дождаться возобновления регулярных полётов в Перу из стран Европы. Они предполагают, что эти маршруты могут появиться в расписании европейских перевозчиков уже к лету. В этом случае стоимость билетов будет составлять около 75–80 тысяч рублей, а путешествие с учётом стыковок будет длиться не более суток.

"Направление было всегда не из дешёвых, и в основном турами в Перу интересовались те, кто хотел кардинальной смены обстановки. По нашим оценкам, таких путешественников в условиях закрытых границ становится всё больше. Так что, возможно, найдутся те, кто захочет полететь в Перу, несмотря на всю сложную логистику", — заявил представитель одного из туроператоров.

Ранее Лайф сообщал, что в Турции для въезда путешественников ввели электронные анкеты. Пассажирам, заполнившим специальную форму, выдают так называемый индивидуальный код здоровья.

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