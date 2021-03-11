Испания может открыть границы для туристов, привившихся от ковида

Министр туризма Испании Мария Рейес Марото заявила, что власти страны рассматривают возможность открытия границ для путешественников с прививкой от коронавируса уже в мае.

"Уже 19 мая Испания может разрешить въезд с вакцинными паспортами", — сказала она местному телеканалу Antena 3.

Министр уточнила, что власти работают над тем, чтобы как можно быстрее создать такой цифровой паспорт. В Мадриде 19 мая состоится туристическая ярмарка Fitur, и Марото назвала её "возрождением туризма".

Ранее Лайф сообщал, что Греция собирается открыться для иностранных туристов к 14 мая, если позволит ситуация с коронавирусом. Причём речь идёт о гостях не только из государств — членов ЕС, но и из других стран, в том числе России.

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