Испания может открыть границы для туристов, привившихся от ковида
А с 14 мая принимать путешественников рассчитывает Греция.
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Министр туризма Испании Мария Рейес Марото заявила, что власти страны рассматривают возможность открытия границ для путешественников с прививкой от коронавируса уже в мае.
"Уже 19 мая Испания может разрешить въезд с вакцинными паспортами", — сказала она местному телеканалу Antena 3.
Министр уточнила, что власти работают над тем, чтобы как можно быстрее создать такой цифровой паспорт. В Мадриде 19 мая состоится туристическая ярмарка Fitur, и Марото назвала её "возрождением туризма".
Ранее Лайф сообщал, что Греция собирается открыться для иностранных туристов к 14 мая, если позволит ситуация с коронавирусом. Причём речь идёт о гостях не только из государств — членов ЕС, но и из других стран, в том числе России.
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